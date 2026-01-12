14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 12:59

Сьогодні "Слуги народу" зберуться для обговорення кадрових питань

12 січня 2026, 12:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 12 січня фракція «Слуга народу» збереться на засідання. На ньому буде присутня прем'єр-міністр Юлія Свириденко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

"Сьогодні на 19:00 буде фракція Слуги. Без Президента, але з Премʼєром. Там все буде без сенсацій: Шмигаль, Федоров, Маслов", – написав він.

За словами Железняка, Зеленський не планує вносити на призначення головою СБУ Євгена Хмару. Буде тримати у статусі "в.о.".

Також він зазначив, що парламентарі, швидше за все, не зможуть звільнити Малюка із посади голови СБУ.

"По скоро вакантній посаді Міністра цифрової трансформації. Теж поки не буде призначення. Теж поки "в.о.", скоріш за все заступник міністра Олександр Борняков", – додав нардеп.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація в Україні пропонується продовжити з 3 лютого 2026 року ще на 90 діб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика Слуга народа засідання кадрові рішення
Зеленський закликав керівників міст "не тікати від проблем"
09 січня 2026, 20:10
Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
09 січня 2026, 18:59
Верховна Рада 13-14 січня розгляне кадрові зміни в уряді – Железняк
09 січня 2026, 08:40
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
12 січня 2026, 16:12
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24
На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
12 січня 2026, 15:15
"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59
На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58
На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43
На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 14:22
Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »