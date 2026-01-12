Сьогодні "Слуги народу" зберуться для обговорення кадрових питань

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 12 січня фракція «Слуга народу» збереться на засідання. На ньому буде присутня прем'єр-міністр Юлія Свириденко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

"Сьогодні на 19:00 буде фракція Слуги. Без Президента, але з Премʼєром. Там все буде без сенсацій: Шмигаль, Федоров, Маслов", – написав він.

За словами Железняка, Зеленський не планує вносити на призначення головою СБУ Євгена Хмару. Буде тримати у статусі "в.о.".

Також він зазначив, що парламентарі, швидше за все, не зможуть звільнити Малюка із посади голови СБУ.

"По скоро вакантній посаді Міністра цифрової трансформації. Теж поки не буде призначення. Теж поки "в.о.", скоріш за все заступник міністра Олександр Борняков", – додав нардеп.

