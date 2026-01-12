У Києві прорвало труби: мешканці скаржаться на відсутність опалення та світла

Фото: соцмережі

У соцмережах мешканці одного з київських будинків повідомляють про прорив труб. Через те, що комунальники не спустили воду, система опалення в будинку вийшла з ладу

Про це передає RegioNews.

Інші мешканці сусідніх будинків також скаржаться на проблеми з опаленням та водопостачанням.

У коментарях під постом люди розділилися на два табори: одні обурюються, інші ж зазначають, що в Україні війна, тож треба терпіти.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як відомо, днями росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за увесь час повномасштабної війни.