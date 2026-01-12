09:26  12 січня
У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника
08:57  12 січня
Сидів на рейках: на Одещині потяг на смерть збив чоловіка
08:41  12 січня
ДТП на Черкащині: легковик рознесло вщент, загинула жінка, двоє дітей травмовані
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 09:58

У Києві прорвало труби: мешканці скаржаться на відсутність опалення та світла

12 січня 2026, 09:58
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У соцмережах мешканці одного з київських будинків повідомляють про прорив труб. Через те, що комунальники не спустили воду, система опалення в будинку вийшла з ладу

Про це передає RegioNews.

Інші мешканці сусідніх будинків також скаржаться на проблеми з опаленням та водопостачанням.

У коментарях під постом люди розділилися на два табори: одні обурюються, інші ж зазначають, що в Україні війна, тож треба терпіти.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як відомо, днями росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за увесь час повномасштабної війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ електрика опалення прорив зима відключення світла труба
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій трофейної зброї – СБУ
12 січня 2026, 11:29
На Полтавщині 18-річна дівчина впала з даху пʼятиповерхівки
12 січня 2026, 11:13
Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту бойову частину і ПЗРК – ГУР
12 січня 2026, 10:56
У Києві жінка з чужими документами прикидалась адвокатом: "заробила" десятки тисяч
12 січня 2026, 10:55
Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать – Зеленський подав законопроєкти
12 січня 2026, 10:45
У поїзді до Польщі службовий собака знайшов сховок із контрабандними сигаретами
12 січня 2026, 10:40
У Полтаві посилять мобілізаційні заходи: кого перевірятимуть і як реагуватиме поліція
12 січня 2026, 10:29
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки
12 січня 2026, 10:21
Росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Житомирщини
12 січня 2026, 09:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »