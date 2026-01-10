12:45  10 січня
10 січня 2026, 19:35

Що буде 11 січня зі світлом: в Укренерго попередили громадян про відключення

10 січня 2026, 19:35
Ілюстративне фото
В Україні через обстріли російських окупантів продовжуються відключення електроенергії. В Укренерго розповіли, що буде в неділю, 11 січня

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що графіки погодинних відключень та обмеження потужності (для промислових споживачів) будуть застосовуватися в усіх регіонах. При цьому попередили, що ситуація може змінюватися протягом дня.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликали енергетики.

Нагадаємо, жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли. Ймовірно, РФ скористається складними погодними умовами, щоб знову атакувати нашу енергосистему.

