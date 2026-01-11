16:38  11 января
Завтра в Украине ожидается до 24 градусов мороза
16:14  11 января
Силы обороны уничтожили колонну российских военных в Донецкой области
11:37  11 января
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 19:19

Стало известно, как будут отключать свет в Украине 12 января

11 января 2026, 19:19
иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отмечают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 11 января, в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения света. Энергетики работают над устранением аварий.

Укрэнерго экономика энергетика отключения света графики отключения света
