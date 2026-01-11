Стало известно, как будут отключать свет в Украине 12 января
В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В компании отмечают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 11 января, в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения света. Энергетики работают над устранением аварий.
