Стало известно, как будут отключать свет в Украине 12 января

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отмечают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 11 января, в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения света. Энергетики работают над устранением аварий.