11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
08 січня 2026, 12:17

Негода в Україні: рух ускладнений, рятувальники працюють у посиленому режимі

08 січня 2026, 12:17
Ілюстративне фото: ДСНС
В Україні через снігопади та ожеледицю ускладнився рух на дорогах. Рятувальники в регіонах уже надають допомогу громадянам

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, на Рівненщині через негоду на трасі Київ-Чоп рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів.

На Львівщині, у Стрийському районі, співробітники ДСНС допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське – автомобіль "швидкої" не міг подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

У ДСНС наголошують, що працюють у цілодобовому режимі. Водночас рятувальники закликають водіїв бути обачними та без нагальної потреби не вирушати в далекі поїздки.

Якщо поїздки уникнути неможливо, у багажнику радять мати лопату і трос, повний бак пального, зимовий омивач, світловідбивний жилет, запас теплих речей, термос із чаєм, а також павербанк і офлайн-карти.

У разі попереджень про хуртовину або ожеледицю громадян просять залишатися вдома.

Нагадаємо, раніше в "Укртрансбезпеці" повідомили, що наразі в Закарпатській та Івано-Франківській областях йде сніг. Якщо він не вщухне найближчими годинами, на дорогах може зупинитися рух транспорту.

Україна зима негода ДСНС рятувальники авто дорога
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
