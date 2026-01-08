Негода в Україні: рух ускладнений, рятувальники працюють у посиленому режимі

Ілюстративне фото: ДСНС

В Україні через снігопади та ожеледицю ускладнився рух на дорогах. Рятувальники в регіонах уже надають допомогу громадянам

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, на Рівненщині через негоду на трасі Київ-Чоп рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів.

На Львівщині, у Стрийському районі, співробітники ДСНС допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське – автомобіль "швидкої" не міг подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

У ДСНС наголошують, що працюють у цілодобовому режимі. Водночас рятувальники закликають водіїв бути обачними та без нагальної потреби не вирушати в далекі поїздки.

Якщо поїздки уникнути неможливо, у багажнику радять мати лопату і трос, повний бак пального, зимовий омивач, світловідбивний жилет, запас теплих речей, термос із чаєм, а також павербанк і офлайн-карти.

У разі попереджень про хуртовину або ожеледицю громадян просять залишатися вдома.

Нагадаємо, раніше в "Укртрансбезпеці" повідомили, що наразі в Закарпатській та Івано-Франківській областях йде сніг. Якщо він не вщухне найближчими годинами, на дорогах може зупинитися рух транспорту.