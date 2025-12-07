18:31  06 грудня
07 грудня 2025, 12:35

Помер відомий режисер: він був автором першої в Україні стрічки, яку висунули на Оскар

07 грудня 2025, 12:35
Фото з відкритих джерел
Стало відомо про смерть відомого українського режисера. Він також був сценаристом та педагогом

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

В'ячеслав Криштофович пішов із життя на 79 році життя. Національна спілка кінематографістів України назвала це "великою втратою для всієї української культурної спільноти".

"Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його "дрібниць життя" у кадрі ставала суттєвою… Все це – свідчення виняткового таланту та чесності у професії", - кажуть в НСКУ.

Довідка. В'ячеслав Криштофович працював над фільмами, які стали важливими для нашого кінематографа. Зокрема, це "Самотня жінка бажає познайомитися", "Автопортрет невідомого", "Ребро Адама", "Приятель небіжчика". Фільми "Ребро Адама" та "Приятель небіжчика" були відібрані до секції Directors' Fortnight Каннського кінофестивалю.

Його стрічку "Приятель небіжчика" в 1998 році висунули на "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм". Це був перший фільм, який Україна висунула на цю премію. Стрічка була показана в 18 країнах, і досі вважається однією з найуспішніших українських кіноробіт 90-х.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
