02 січня 2026, 19:40

Melovin оголосив про завершення музичної кар'єри

02 січня 2026, 19:40
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram.com/melovin_official
Читайте также
на русском языке

Український співак Melovin повідомив, що 2027 рік стане роком завершення його музичної кар'єри

Про це він написав у своєму Instagram, передає RegioNews.

Артист пояснив, що відчуває вигорання та потребує кардинальних змін у житті. 2026-й стане останнім роком його активних гастролей, шоу та зустрічей із шанувальниками.

Melovin заявив, що це рішення не є втечею від сцени, а актом чесності перед собою. Він відчув, що втрачає себе у шаленому ритмі шоу-бізнесу.

"Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Це про чесність із собою. Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше", – зізнався артист.

Співак планує присвятити час батькам, коханій людині та самому собі, відійти від постійного онлайн-шуму та повсякденної активності.

Нагадаємо, раніше український артист Melovin вразив шанувальників несподіваною новиною – він сказав "так" своєму обранцю, військовому Петру, який з початку повномасштабної війни служить добровольцем і як парамедик рятує життя на найгарячіших ділянках фронту.

Співак зізнався, що їхні стосунки – це кохання з першого погляду, яке вони довго тримали в таємниці, поки романтична пропозиція з букетом із 501 троянди не змусила їх розкрити серця публіці.

Нещодавно Melovin отримав від нареченого військового розкішний подарунок.

