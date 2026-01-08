11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
08 січня 2026, 10:28

Сильний сніг на заході країни: є ризик зупинки транспорту

08 січня 2026, 10:28
Ілюстративне фото: Нацполіція
У Закарпатській та Івано-Франківській областях йде сніг. Якщо він не вщухне найближчими годинами, на дорогах може зупинитися рух транспорту

Про це попереджає "Укртрансбезпека", передає RegioNews.

"Cтаном на 09:15 8 січня місцями спостерігаються опади у вигляді снігу на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Існує ризик зупинки руху, якщо інтенсивність опадів не зменшиться в найближчі години", – йдеться в повідомленні.

Укртрансбезпека закликає перевізників та водіїв врахувати ці обставини при плануванні поїздок.

Для оперативної ліквідації наслідків, спричинених негодою, та забезпечення проїзду автодорогами Закарпатської області залучено додаткову техніку.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у четвер, 8 січня, в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях ітиме значний сніг. Оголошено І рівень небезпечності.

