Сильний сніг на заході країни: є ризик зупинки транспорту

Ілюстративне фото: Нацполіція

У Закарпатській та Івано-Франківській областях йде сніг. Якщо він не вщухне найближчими годинами, на дорогах може зупинитися рух транспорту

Про це попереджає "Укртрансбезпека", передає RegioNews.

"Cтаном на 09:15 8 січня місцями спостерігаються опади у вигляді снігу на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Існує ризик зупинки руху, якщо інтенсивність опадів не зменшиться в найближчі години", – йдеться в повідомленні.

Укртрансбезпека закликає перевізників та водіїв врахувати ці обставини при плануванні поїздок.

Для оперативної ліквідації наслідків, спричинених негодою, та забезпечення проїзду автодорогами Закарпатської області залучено додаткову техніку.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у четвер, 8 січня, в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях ітиме значний сніг. Оголошено І рівень небезпечності.