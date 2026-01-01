Ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины: тысячи людей без света
Армия РФ в ночь на 1 января атаковали энергетические объекты Украины в Волынской, Одесской и Черниговской областях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. Утром обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточения в Черниговской области", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время на местах прилетов продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Энергетики работают, чтобы скорее возобновить электроснабжение.
Ранее мы сообщали о том, как и где выключать свет в первый день 2026 года. В четверг, 1 января, во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений света.