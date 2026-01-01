Ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины: тысячи людей без света

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ в ночь на 1 января атаковали энергетические объекты Украины в Волынской, Одесской и Черниговской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. Утром обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточения в Черниговской области", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время на местах прилетов продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Энергетики работают, чтобы скорее возобновить электроснабжение.

Ранее мы сообщали о том, как и где выключать свет в первый день 2026 года. В четверг, 1 января, во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений света.