Как будут выключать свет в первый день 2026 года

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 1 января, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили компании, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Также 1 января будут действовать графики ограничения мощности промышленности.

Такие ограничения вынуждены вводить в результате российских атак на энергетические объекты Украины.

Как сообщалось, 31 декабря в результате атак значительная часть потребителей обесточена в Донецкой области. Также были зафиксированы новые обесточивания в Запорожской и Харьковской областях.