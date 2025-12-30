14:59  30 грудня
30 грудня 2025, 18:53

Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента

30 грудня 2025, 18:53
Фото: Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення щодо кандидатури нового керівника Офісу президента

Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ 30 грудня, передає RegioNews.

Водночас ім'я майбутнього очільника ОП наразі не розголошується.

За словами президента, рішення вже остаточно прийняте, однак офіційне оголошення відбудеться пізніше. Зеленський наголосив, що інформація буде оприлюднена у встановленому порядку, без уточнення конкретних термінів.

Окрім кадрових рішень в Офісі президента, глава держави анонсував зміни на рівні регіональної влади. Йдеться про оновлення складу керівників обласних військових адміністрацій. За словами Зеленського, ротації в областях мають розпочатися з перших днів 2026 року.

Нагадаємо, раніше було названо, хто є основним претендентом на посаду очільника Офісу Президента. За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір.

