Есть обесточивание в регионах: в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки в ночь на 31 декабря
В Минэнерго раскрыли детали атаки на энергообъекты в среду, 31 декабря
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минэнерго.
По данным ведомства, в результате атак значительная часть потребителей обесточена в Донецкой области. Также были зафиксированы новые обесточивания в Запорожской и Харьковской областях.
"Восстановление электроснабжения началось там, где позволяет ситуация с безопасностью", – отметили в министерстве.
В Одесской области из-за российского обстрела энергетических объектов ночью в среду, 31 декабря, без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей.
Кроме того, 1000 потребителей остаются без света в Броварском районе Киевской области после массированной атаки РФ 27 декабря.
Как сообщалось, Новый год украинцы встретят с отключениями света. Об этом заявил руководитель Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.