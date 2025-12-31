Есть обесточивание в регионах: в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки в ночь на 31 декабря

иллюстративное фото: из открытых источников

В Минэнерго раскрыли детали атаки на энергообъекты в среду, 31 декабря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, в результате атак значительная часть потребителей обесточена в Донецкой области. Также были зафиксированы новые обесточивания в Запорожской и Харьковской областях.

"Восстановление электроснабжения началось там, где позволяет ситуация с безопасностью", – отметили в министерстве.

В Одесской области из-за российского обстрела энергетических объектов ночью в среду, 31 декабря, без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей.

Кроме того, 1000 потребителей остаются без света в Броварском районе Киевской области после массированной атаки РФ 27 декабря.

Как сообщалось, Новый год украинцы встретят с отключениями света. Об этом заявил руководитель Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.