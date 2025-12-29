15:44  29 грудня
29 грудня 2025, 16:35

Стало відомо, скільки часу треба для відновлення енергетики України без російських атак

29 грудня 2025, 16:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Головна мета російських ударів – зруйнувати не лише електропостачання, а й теплопостачання у містах, особливо в зимовий період

Про це заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes, передає RegioNews.

На його думку, РФ атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку серед українців.

В.о. міністра наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою ціллю ворога, адже українські енергетики здатні відновлювати систему та перепідключати споживачів.

Некрасов також додав, що у разі припинення ударів по енергетичній інфраструктурі відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень займе близько двох місяців.

Нагадаємо, упродовж минулого тижня ворог щодня атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України. Попри постійні російські атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою.

енергетика економіка електроенергія відключення світла війна
