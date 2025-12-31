В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова нагадала у телеефірі, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Вона нагадали, що у новорічну ніч на території України не можна запускати феєрверки, однак дозволено застосування хлопавок та бенгальських вогнів.

Пономарьова додала, що в Україні наразі немає винятків щодо заборони застосування феєрверків, а ті особи, які все ж запустять феєрверк, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Так, за порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму українцям загрожує штраф від 85 до 255 грн, а для службових осіб і ФОПів може настати відповідальність у вигляді штрафу від 255 до 510 грн.

Окрім цього, за використання піротехніки можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн.

Раніше у ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік. Вона пов’язані із зниженням температури.