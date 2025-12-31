09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
31 грудня 2025, 09:49

В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців

31 грудня 2025, 09:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За порушення комендантської години затримуватимуть, крім випадків повітряної тривоги

Про це заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова нагадала у телеефірі, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Вона нагадали, що у новорічну ніч на території України не можна запускати феєрверки, однак дозволено застосування хлопавок та бенгальських вогнів.

Пономарьова додала, що в Україні наразі немає винятків щодо заборони застосування феєрверків, а ті особи, які все ж запустять феєрверк, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Так, за порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму українцям загрожує штраф від 85 до 255 грн, а для службових осіб і ФОПів може настати відповідальність у вигляді штрафу від 255 до 510 грн.

Окрім цього, за використання піротехніки можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн.

Раніше у ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік. Вона пов’язані із зниженням температури.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
