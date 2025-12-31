09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2025, 09:49

В Украине усилят патрули с участием военнослужащих

31 декабря 2025, 09:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За нарушение комендантского часа будут задерживаться кроме случаев воздушной тревоги

Об этом заместитель начальника Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Виктория Пономарева напомнила в телеэфире, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Она напомнила, что в новогоднюю ночь на территории Украины нельзя запускать фейерверки, однако разрешено применение хлопушек и бенгальских огней.

Пономарева добавила, что в Украине пока нет исключений по поводу запрета на применение фейерверков, а те лица, которые все же запустят фейерверк, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Так, за нарушение правил соблюдения тишины и защиты населения от вредного влияния шума украинцам грозит штраф от 85 до 255 грн., а для должностных лиц и ФЛП может наступить ответственность в виде штрафа от 255 до 510 грн.

Кроме того, за использование пиротехники могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч грн до 34 тысяч грн.

Ранее в ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год. Она связана с понижением температуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
патрулирование патруль правоохранители общество Новый год
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
30 декабря 2025, 19:47
Новый год украинцы встретят с отключениями света
30 декабря 2025, 16:16
Куда поехать на Новогодние праздники в Украине: лучшие направления, кроме Карпат
08 декабря 2025, 22:59
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами
31 декабря 2025, 10:00
Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом
31 декабря 2025, 09:30
В Генштабе ВСУ назвали потери россиян по состоянию на конец 2025 года
31 декабря 2025, 09:19
Россияне ночью запустили по Украине более 120 беспилотников: сколько удалось сбить
31 декабря 2025, 08:42
Трамп и дальше готов ставить себя на место Путина, а Украину – рядом с собой
30 декабря 2025, 23:03
В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды
30 декабря 2025, 22:55
Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира
30 декабря 2025, 22:39
Воровали деньги со счетов людей: в Днепре разоблачили мошеннические колл-центры
30 декабря 2025, 22:25
На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал малолетнюю девочку
30 декабря 2025, 21:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »