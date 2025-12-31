В Украине усилят патрули с участием военнослужащих

иллюстративное фото: из открытых источников

За нарушение комендантского часа будут задерживаться кроме случаев воздушной тревоги

Об этом заместитель начальника Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Виктория Пономарева напомнила в телеэфире, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Она напомнила, что в новогоднюю ночь на территории Украины нельзя запускать фейерверки, однако разрешено применение хлопушек и бенгальских огней.

Пономарева добавила, что в Украине пока нет исключений по поводу запрета на применение фейерверков, а те лица, которые все же запустят фейерверк, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Так, за нарушение правил соблюдения тишины и защиты населения от вредного влияния шума украинцам грозит штраф от 85 до 255 грн., а для должностных лиц и ФЛП может наступить ответственность в виде штрафа от 255 до 510 грн.

Кроме того, за использование пиротехники могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч грн до 34 тысяч грн.

