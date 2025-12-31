В Генштабе ВСУ назвали потери россиян по состоянию на конец 2025 года

иллюстративное фото: из открытых источников

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери окупантов по состоянию на среду, 31 декабря 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Итак, Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 декабря потеряла:

личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек

танков – 11 481 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.

артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.

РСЗО – 1 586 (+1) ед.

средства ПВО – 1266 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.

крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 72 247 (+127) ед.

специальная техника – 4035 (+1) ед.

Как сообщалось, Россия ночью запустила по Украине более 120 беспилотников. К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.