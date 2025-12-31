09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
31 декабря 2025, 09:19

В Генштабе ВСУ назвали потери россиян по состоянию на конец 2025 года

31 декабря 2025, 09:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери окупантов по состоянию на среду, 31 декабря 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Итак, Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 декабря потеряла:

  • личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек
  • танков – 11 481 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.
  • артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.
  • РСЗО – 1 586 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1266 (+0) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.
  • крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.
  • корабли/катера – 28 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 72 247 (+127) ед.
  • специальная техника – 4035 (+1) ед.

Как сообщалось, Россия ночью запустила по Украине более 120 беспилотников. К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
