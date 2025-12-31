В Генштабе ВСУ назвали потери россиян по состоянию на конец 2025 года
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери окупантов по состоянию на среду, 31 декабря 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Итак, Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек
- танков – 11 481 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.
- РСЗО – 1 586 (+1) ед.
- средства ПВО – 1266 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.
- крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 247 (+127) ед.
- специальная техника – 4035 (+1) ед.
Как сообщалось, Россия ночью запустила по Украине более 120 беспилотников. К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.
