19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 19:47

Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря

30 декабря 2025, 19:47
Читайте також українською мовою
фото: glavred.net
Читайте також
українською мовою

В среду, 31 декабря, в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

При этом в Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что Новый год украинцы встретят с отключениями света. Такое заявление сделал глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго отключения света энергетика экономика Новый год
Как будут выключать свет в Украине 30 декабря
29 декабря 2025, 18:49
Суд продлил меру пресечения эксглаве "Укрэнерго" Кудрицкому
29 декабря 2025, 16:49
Стало известно, сколько времени нужно для возобновления энергетики Украины без российских атак
29 декабря 2025, 16:35
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году
30 декабря 2025, 21:09
Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам
30 декабря 2025, 20:59
В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки
30 декабря 2025, 20:58
На Львовщине иномарка сбила пенсионера
30 декабря 2025, 20:45
США готовы разместить свои войска в Украине
30 декабря 2025, 20:41
Пенсионер из Харькова получил $15 тыс. за отсрочку и инвалидность – суд вынес приговор
30 декабря 2025, 20:32
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела
30 декабря 2025, 20:30
В Подмосковье более 600 тысяч абонентов остались без света из-за блэкаута
30 декабря 2025, 20:18
РФ второй раз за день ударила по одному из крупнейших портов Украины
30 декабря 2025, 19:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »