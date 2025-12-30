Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря

фото: glavred.net

В среду, 31 декабря, в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

При этом в Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в ведомстве.

