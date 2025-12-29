13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
11:14  29 грудня
Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
09:58  29 грудня
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2025, 12:36

Сніг і ожеледиця в Україні: де на дорогах обмежили рух

29 грудня 2025, 12:36
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні 29 грудня більшість областей України засипає снігом. Найбільші опади зафіксовані у Житомирській та Черкаській областях – до 30 см, у Тернопільській – до 15 см, у Львівській, Чернівецькій та Чернігівській – до 8 см, у Закарпатській та Сумській – до 5 см

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, передає RegioNews.

Особливо складна ситуація склалася в Івано-Франківській області через ожеледицю, сильний снігопад та вітер, що спричиняє утворення снігових переметів на дорогах.

Для ліквідації наслідків з 06:00 29 грудня введено заборону руху всіх транспортних засобів на ділянці дороги державного значення Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський (164–170 км). Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Також ускладнення руху спостерігається у Вінницькій області на дорозі Т-02-3 Турбів – Погребище – Сквира (км 0–43).

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення залучено 1361 одиницю техніки та 1649 працівників дорожніх організацій.

На окремих гірських ділянках дорожні організації проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами.

Водіїв закликають бути обережними, враховувати погодні умови та дотримуватися правил дорожнього руху.

Інформацію про стан проїзду автомобільними дорогами державного значення можна отримати за телефоном: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, негода спричинила масові відключення електроенергії в регіонах України. Зокрема, в Тернопільській, Рівненській областях та на Прикарпатті.

У неділю, 28 грудня, на Франківщині через негоду рятувальники відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус, а також евакуювали 32 людей, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна негода зима сніг вітер ожеледь дороги спецтехніка
Сильний вітер і сніг знеструмили Тернопільщину, Рівненщину та Прикарпаття
29 грудня 2025, 08:39
Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей
28 грудня 2025, 22:02
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку: 57-річний чоловік постане перед судом
29 грудня 2025, 13:47
Стало відомо, скільки українців довіряють ТЦК
29 грудня 2025, 13:43
В Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на 168 млн грн
29 грудня 2025, 13:24
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
29 грудня 2025, 13:20
У Міненерго розповіли про стан енергосистеми після вихідних
29 грудня 2025, 13:00
Мобілізований адвокат прорвав кордон: прикордонника Закарпаття оштрафували
29 грудня 2025, 12:54
Полтавець отримав вирок за "злив" інформації про мобілізацію у Telegram
29 грудня 2025, 12:22
Обіцяли товар на експорт: на Вінниччині шахраї вкрали в іноземця 36 тисяч доларів
29 грудня 2025, 12:20
На Курському напрямку українські прикордонники ліквідували групу окупантів та їхні укриття
29 грудня 2025, 12:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »