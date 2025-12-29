Сніг і ожеледиця в Україні: де на дорогах обмежили рух

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні 29 грудня більшість областей України засипає снігом. Найбільші опади зафіксовані у Житомирській та Черкаській областях – до 30 см, у Тернопільській – до 15 см, у Львівській, Чернівецькій та Чернігівській – до 8 см, у Закарпатській та Сумській – до 5 см

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, передає RegioNews.

Особливо складна ситуація склалася в Івано-Франківській області через ожеледицю, сильний снігопад та вітер, що спричиняє утворення снігових переметів на дорогах.

Для ліквідації наслідків з 06:00 29 грудня введено заборону руху всіх транспортних засобів на ділянці дороги державного значення Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський (164–170 км). Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Також ускладнення руху спостерігається у Вінницькій області на дорозі Т-02-3 Турбів – Погребище – Сквира (км 0–43).

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення залучено 1361 одиницю техніки та 1649 працівників дорожніх організацій.

На окремих гірських ділянках дорожні організації проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами.

Водіїв закликають бути обережними, враховувати погодні умови та дотримуватися правил дорожнього руху.

Інформацію про стан проїзду автомобільними дорогами державного значення можна отримати за телефоном: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, негода спричинила масові відключення електроенергії в регіонах України. Зокрема, в Тернопільській, Рівненській областях та на Прикарпатті.