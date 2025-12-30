13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
30 декабря 2025, 13:22

В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год

30 декабря 2025, 13:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Спасатели предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в период с 31 декабря 2025 года до 2 января 2026 года в верховьях Днестра и на его горных притоках (Львовщина, Прикарпатье) ожидается интенсивное образование шуги, на отдельных участках рек – установка ледостава, при этом возможно формирование зажоров льда с повышением уровней воды.

В Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Эти погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой. Сегодня в Украине ожидается периодический снег, на юге – мокрый снег.

ГСЧС погода зима предупреждение
