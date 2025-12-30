В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
Спасатели предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, в период с 31 декабря 2025 года до 2 января 2026 года в верховьях Днестра и на его горных притоках (Львовщина, Прикарпатье) ожидается интенсивное образование шуги, на отдельных участках рек – установка ледостава, при этом возможно формирование зажоров льда с повышением уровней воды.
В Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
"Эти погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий", – добавили в ведомстве.
Как сообщалось, 2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой. Сегодня в Украине ожидается периодический снег, на юге – мокрый снег.