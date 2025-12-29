Стало известно, сколько времени нужно для возобновления энергетики Украины без российских атак

иллюстративное фото: из открытых источников

Главная цель российских ударов – разрушить не только электроснабжение, но и теплоснабжение в городах, особенно в зимний период

Об этом заявил и.о. министра энергетики Артём Некрасов в интервью Forbes, передает RegioNews.

По его мнению, РФ атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не в целях окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику среди украинцев.

И.о. министра подчеркнул, что полный блекаут вряд ли является конечной целью врага, ведь украинские энергетики способны восстанавливать систему и переподключать потребителей.

Некрасов также добавил, что в случае прекращения ударов по энергетической инфраструктуре возобновление стабильной работы энергосистемы без отключений займет около двух месяцев.

Напомним, на прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на постоянные российские атаки ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой.