15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 16:35

Стало известно, сколько времени нужно для возобновления энергетики Украины без российских атак

29 декабря 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главная цель российских ударов – разрушить не только электроснабжение, но и теплоснабжение в городах, особенно в зимний период

Об этом заявил и.о. министра энергетики Артём Некрасов в интервью Forbes, передает RegioNews.

По его мнению, РФ атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не в целях окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику среди украинцев.

И.о. министра подчеркнул, что полный блекаут вряд ли является конечной целью врага, ведь украинские энергетики способны восстанавливать систему и переподключать потребителей.

Некрасов также добавил, что в случае прекращения ударов по энергетической инфраструктуре возобновление стабильной работы энергосистемы без отключений займет около двух месяцев.

Напомним, на прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на постоянные российские атаки ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
энергетика экономика электроэнергия отключения света война
В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией на 168 млн грн
29 декабря 2025, 13:24
Киев более суток оставался без света после массированной ракетно-дроновой атаки
28 декабря 2025, 10:45
РФ снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины
27 декабря 2025, 17:59
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Зеленский отреагировал на заявления РФ о "ударе по резиденции": что сказал президент
29 декабря 2025, 18:20
Зеленский, Залужный, Буданов: названа тройка наиболее рейтинговых кандидатов в президенты
29 декабря 2025, 18:07
В Закарпатье семья с 6 детьми чуть не погибла в собственном доме
29 декабря 2025, 17:55
В Харьковской области мужчина зарезал соседа во время застолья
29 декабря 2025, 17:25
Суд продлил меру пресечения эксглаве "Укрэнерго" Кудрицкому
29 декабря 2025, 16:49
Заработали на еде для психоневрологического интерната: в Киеве чиновница получила подозрение
29 декабря 2025, 16:35
В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за еще один город
29 декабря 2025, 16:20
Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде
29 декабря 2025, 15:59
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
29 декабря 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »