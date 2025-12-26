16:24  26 грудня
Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені
15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 18:04

Понад 550 тисяч дозволів на зброю українці вже згенерували через "Дію"

26 грудня 2025, 18:04
Фото: Національна поліція України
Електронні сервіси МВС демонструють активне використання – лише за кілька місяців українці оформили сотні тисяч документів, пов’язаних із законним володінням зброєю

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Українці вже згенерували понад 550 тисяч дозволів на зареєстровану зброю через застосунок "Дія". Сервіс став доступним із березня цього року та дозволив власникам зброї отримувати необхідні документи в електронному форматі без відвідування установ. Послуга працює на базі Єдиного реєстру зброї, що забезпечує централізований облік і перевірку даних.

Запуск цифрових дозволів став черговим етапом розвитку онлайн-сервісів для громадян. Він орієнтований на спрощення процедур для законних власників зброї та скорочення часу на оформлення документів. Завдяки інтеграції з державними реєстрами користувачі можуть швидко підтвердити чинність дозволу у разі перевірки.

Цифровізація сервісів Міністерства внутрішніх справ розпочалася ще в червні 2023 року. Тоді запрацювало "Єдине вікно для громадян", яке об’єднало кілька адміністративних послуг в одному онлайн-просторі. За цей час через платформу сформували майже 190 тисяч витягів про наявність дозвільних документів. Також громадяни подали понад 12 тисяч заяв на отримання дозволів та оформили близько 2,5 тисячі договорів обов’язкового страхування для власників зброї.

У МВС зазначають, що розвиток електронних сервісів триває. Надалі відомство планує розширювати перелік цифрових послуг і вдосконалювати вже наявні інструменти, щоб зробити взаємодію громадян із державними органами більш зручною та прозорою.

Раніше повідомлялося, ветерани ЗСУ отримали можливість оформити автоцивілку абсолютно безкоштовно – половину вартості полісу компенсує страхова компанія, а другу половину держава через застосунок "Дія".

зброя МВС реєстр дозвіл на зброю Дия
