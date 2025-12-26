16:24  26 декабря
Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые
15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 18:04

Более 550 тысяч разрешений на оружие украинцы сгенерировали в "Дии"

26 декабря 2025, 18:04
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Электронные сервисы МВД демонстрируют активное использование – всего за несколько месяцев украинцы оформили сотни тысяч документов, связанных с законным владением оружием

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Украинцы уже сгенерировали более 550 тысяч разрешений на зарегистрированное оружие через приложение "Дия". Сервис стал доступен с марта этого года и разрешил владельцам оружия получать необходимые документы в электронном формате без посещения учреждений. Услуга работает на базе Единого реестра оружия, что обеспечивает централизованный учет и проверку данных.

Запуск цифровых разрешений стал еще одним этапом развития онлайн-сервисов для граждан. Он ориентирован на упрощение процедур законных владельцев оружия и сокращение времени на оформление документов. Благодаря интеграции с государственными реестрами пользователи могут быстро подтвердить разрешение в случае проверки.

Цифровизация сервисов Министерства внутренних дел началась еще в июне 2023 года. Тогда заработало "Единое окно для граждан", объединившее несколько административных услуг в одном онлайн-пространстве. За это время через платформу сформировали почти 190 тысяч выписок о наличии разрешительных документов. Также граждане подали более 12 тысяч заявлений на получение разрешений и оформили около 2,5 тысяч договоров обязательного страхования для владельцев оружия.

В МВД отмечают, что развитие электронных сервисов продолжается. В дальнейшем ведомство планирует расширять перечень цифровых услуг и усовершенствовать уже существующие инструменты, чтобы сделать взаимодействие граждан с государственными органами более удобным и прозрачным.

Ранее сообщалось, ветераны ВСУ получили возможность оформить автогражданку совершенно бесплатно – половину стоимости полиса компенсирует страховая компания, а вторую половину государство через приложение "Дия".

оружие МВД реестр разрешение на оружие Дия
