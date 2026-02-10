Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"На півдні регіону зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – йдеться у повідомленні.

Через удар частково знеструмлені населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання, зазначив Кіпер.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російські військові росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькому районі. Дістали поранення чотири людини.