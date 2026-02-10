На Полтавщині від ускладнень грипу померли дитина та дорослий

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Останній випадок стався минулого тижня у Кременчуцькій громаді – від ускладнень грипу померла 13-річна дитина. Ще один летальний випадок зареєстровано у Полтавській громаді, де помер дорослий. Обидва пацієнти не були щеплені проти грипу у поточному сезоні.

Станом на 9 лютого за тиждень на ГРВІ захворіли 9 225 осіб, що на 25% більше, ніж за попередній період. Понад половина хворих (53%) – діти.

Найвищі показники захворюваності фіксують у Щербанівській, Великосорочинській, Сергіївській, Коломацькій, Гадяцькій, Карлівській та Лубенській громадах.

Фахівці пов’язують зростання захворюваності із наслідками масованих обстрілів енергосистеми та перебоями з опаленням, а також низьким рівнем вакцинації: з початку сезону щеплення отримали лише 2 937 осіб.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.