26 грудня 2025, 08:36

19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років

26 грудня 2025, 08:36
Фото: Ministry of Internal Affairs of Georgia/Facebook
У Тбілісі 19-річного громадянина України затримали за підозрою у підтримці реалізації наркотиків

Про це пише RegioNews із посиланням на допис Міністерства внутрішніх справ Грузії у Фейсбук.

За даними слідства, під час особистого огляду та обшуку квартири підозрюваного правоохоронці виявили 153 пакунки метадону, підготовлені до продажу.

Також було вилучено матеріали, що використовуються для упаковки доз.

Розслідування триває. Затриманому загрожує до 20 років ув'язнення або довічний термін.

Нагадаємо, 21 грудня в центрі Кракова громадянин України за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста. Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле. Щоб витягти машину на проїжджу частину, знадобилося спеціальне обладнання.

