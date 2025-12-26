09:15  26 декабря
26 декабря 2025, 08:36

19-летний украинец был задержан в Тбилиси за метадон: ему грозит 20 лет

26 декабря 2025, 08:36
Фото: Ministery of Internal Affairs of Georgia/Facebook
В Тбилиси 19-летний гражданин Украины задержан по подозрению в поддержке реализации наркотиков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Грузии в Фейсбуке.

По данным следствия, во время личного осмотра и обыска квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили 153 пакета метадона, подготовленные к продаже.

Также изъяты материалы, используемые для упаковки доз.

Расследование продолжается. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Напомним, 21 декабря в центре Кракова гражданин Украины за рулем Volkswagen Tiguan протаранил забор церкви Святого Креста. Полиция сообщила, что уровень алкоголя в крови водителя составил 1,68 промилле. Чтобы вытащить машину на проезжую часть, потребовалось специальное оборудование.

