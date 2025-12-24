Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків колишній керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ВАКС.
Так, до 24 лютого 2026 року підозрювана зобов’язана:
- не відлучатися за межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.
Також суд зобов'язав Крупу, крім вищеперерахованих обов'язків, носити електронний браслет.
Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
Як повідомлялось, за скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу. Йдеться про суму в понад 200 млн грн.
