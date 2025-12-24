Суд продлил срок действия обязанностей экспредседательнице Хмельницкой МСЭК Крупе
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВАКС.
Так, до 24 февраля 2026 года подозреваемая обязана:
- не отлучаться за пределы Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Киевской областей и города Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.
Также суд обязал Крупу помимо вышеперечисленных обязанностей носить электронный браслет.
Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Как сообщалось, за скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог. Речь идет о сумме более 200 млн грн.
На Хмельнитчине мужчина ранил подростка ножом: парня госпитализировалиВсе новости »
24 декабря 2025, 08:36На Хмельнитчине в результате вражеской атаки погиб человек
23 декабря 2025, 09:18В Хмельницком военный спланировал побег уклоняющегося за 14 тысяч долларов
18 декабря 2025, 15:15
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49Мужчина из Кировоградщины приговорен к пожизненному за убийство и поджог знакомого в собственном доме
24 декабря 2025, 21:11Герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк поделился праздничными кадрами из родительского дома
24 декабря 2025, 20:57В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети
24 декабря 2025, 20:55В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продукт
24 декабря 2025, 20:30В Сумской области БпЛА ранил двух подростков: 20-летнего парня и 17-летнюю девушку доставили в больницу
24 декабря 2025, 20:30Во Львове отменили отключение света до конца дня
24 декабря 2025, 20:19Обещал дроны на фронт: в Киеве аферист "ограбил" волонтера на 30 тысяч долларов
24 декабря 2025, 20:15В Сумской области 10-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного предмета
24 декабря 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все блоги »