Фото: Flightradar24

Над кількома областями України зафіксували проліт Санта Клауса, який рухався з Чернівців до кордону з Білоруссю

Про це повідомляє сервіс відстеження руху у повітряному просторі "Flightradar24", передає RegioNews.

Над кількома областями України пролетів Санта Клаус. Його маршрут зафіксували сервіси відстеження повітряного руху, зокрема "Flightradar24".

За даними спостережень, Санта пролітав над Чернівцями, рухався між Тернополем та Хмельницьким, а також пройшов у районі Рівного та Луцька. Далі він продовжив політ у напрямку Білорусі.

Подібні заходи відстеження польотів вже стали традицією на різдвяні свята. Вони дозволяють дітям та дорослим по всьому світу стежити за "подорожжю" Санти в режимі онлайн.

Мешканці українських міст мали змогу спостерігати проліт над своїми регіонами, що додало святкового настрою напередодні Різдва. Відзначається, що такі візуальні спостереження завжди викликають цікавість і захоплення серед дітей та родин.

