19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 19:04

Над Україною пролетів Санта Клаус: маршрут прольоту зафіксував Flightradar24

24 грудня 2025, 19:04
Фото: Flightradar24
Над кількома областями України зафіксували проліт Санта Клауса, який рухався з Чернівців до кордону з Білоруссю

Про це повідомляє сервіс відстеження руху у повітряному просторі "Flightradar24", передає RegioNews.

Над кількома областями України пролетів Санта Клаус. Його маршрут зафіксували сервіси відстеження повітряного руху, зокрема "Flightradar24".

За даними спостережень, Санта пролітав над Чернівцями, рухався між Тернополем та Хмельницьким, а також пройшов у районі Рівного та Луцька. Далі він продовжив політ у напрямку Білорусі.

Подібні заходи відстеження польотів вже стали традицією на різдвяні свята. Вони дозволяють дітям та дорослим по всьому світу стежити за "подорожжю" Санти в режимі онлайн.

Мешканці українських міст мали змогу спостерігати проліт над своїми регіонами, що додало святкового настрою напередодні Різдва. Відзначається, що такі візуальні спостереження завжди викликають цікавість і захоплення серед дітей та родин.

Нагадаємо, у Києві 25-річний аніматор під час вечірки в клубі влаштував шоу із "затриманням Санти", використавши для цього поліцейську форму без жодного дозволу. Тепер чоловікові загрожує штраф до 34 тисяч гривень за незаконне використання атрибутики поліції.

У Святвечір РФ обстріляла цвинтар та Алею Героїв у Черкасах, – ОВА
24 грудня 2025, 18:17
Інститут масової інформації назвав найкращих журналістів 2025 року
24 грудня 2025, 14:47
Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів
24 грудня 2025, 12:33
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
DeepState не показує реальну ситуацію на фронті: 8 сіл уже під контролем РФ
24 грудня 2025, 19:42
В Україні відчутно дорожчають огірки: які тепер ціни
24 грудня 2025, 19:30
Стало відомо, скільки цивільних залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
24 грудня 2025, 19:29
Черкащина зазнала ракетної атаки у Святвечір: поліція оприлюднила наслідки
24 грудня 2025, 19:16
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
24 грудня 2025, 19:05
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
24 грудня 2025, 18:54
На Волині дезертир заперечував факт війни: СБУ затримала двох агітаторів РФ
24 грудня 2025, 18:45
РФ атакувала Нікопольщину та Криворіжжя – постраждав 45-річний чоловік
24 грудня 2025, 18:45
У Святвечір РФ обстріляла цвинтар та Алею Героїв у Черкасах, – ОВА
24 грудня 2025, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
