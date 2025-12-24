19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 19:04

Над Украиной пролетел Санта Клаус: маршрут пролета зафиксировал Flightradar24

24 декабря 2025, 19:04
Читайте також українською мовою
Фото: Flightradar24
Читайте також
українською мовою

Над несколькими областями Украины зафиксировали пролет Санта Клауса, который двигался из Черновцов к границе с Беларусью

Об этом сообщает сервис отслеживания движения в воздушном пространстве Flightradar24, передает RegioNews.

Над несколькими областями Украины пролетел Санта Клаус. Его маршрут зафиксировали сервисы отслеживания воздушного движения, в том числе "Flightradar24".

По данным наблюдений, Санта пролетал над Черновцами, двигался между Тернополем и Хмельницким, а также прошел в районе Ровно и Луцка. Далее он продолжил полет в направлении Белоруссии.

Подобные мероприятия по отслеживанию полетов уже стали традицией на рождественские праздники. Они позволяют детям и взрослым по всему миру следить за "путешествием" Санты в режиме онлайн.

Жители украинских городов имели возможность наблюдать пролет над своими регионами, что придало праздничное настроение в канун Рождества. Отмечается, что такие визуальные наблюдения всегда вызывают любопытство и восхищение среди детей и семей.

Напомним, в Киеве 25-летний аниматор во время вечеринки в клубе устроил шоу с "задержанием Санты", использовав для этого полицейскую форму без разрешения. Теперь мужчине грозит штраф в 34 тысячи гривен за незаконное использование атрибутики полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Санта Клаус Украина Черновцы Тернополь Ровно полет Луцк Рождество сочельник
В Сочельник РФ обстреляла кладбище и Аллею Героев в Черкассах, – ОВА
24 декабря 2025, 18:17
Институт массовой информации назвал лучших журналистов в 2025 году
24 декабря 2025, 14:47
Зеленский: война с Россией обошлась Украине в 800 млрд долларов
24 декабря 2025, 12:33
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
DeepState не показывает реальную ситуацию на фронте: 8 сел уже под контролем РФ
24 декабря 2025, 19:42
В Украине ощутимо дорожают огурцы: какие теперь цены
24 декабря 2025, 19:30
Стало известно, сколько гражданских остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области
24 декабря 2025, 19:29
Черкасская область подверглась ракетной атаке в Сочельник: полиция обнародовала последствия
24 декабря 2025, 19:16
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
24 декабря 2025, 19:05
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
24 декабря 2025, 18:54
На Волыни дезертир отрицал факт войны: СБУ задержала двух агитаторов РФ
24 декабря 2025, 18:45
РФ атаковала Никопольщину и Криворожский район – пострадал 45-летний мужчина
24 декабря 2025, 18:45
В Сочельник РФ обстреляла кладбище и Аллею Героев в Черкассах, – ОВА
24 декабря 2025, 18:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »