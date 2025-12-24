Фото: Flightradar24

Над несколькими областями Украины зафиксировали пролет Санта Клауса, который двигался из Черновцов к границе с Беларусью

Об этом сообщает сервис отслеживания движения в воздушном пространстве Flightradar24, передает RegioNews.

Над несколькими областями Украины пролетел Санта Клаус. Его маршрут зафиксировали сервисы отслеживания воздушного движения, в том числе "Flightradar24".

По данным наблюдений, Санта пролетал над Черновцами, двигался между Тернополем и Хмельницким, а также прошел в районе Ровно и Луцка. Далее он продолжил полет в направлении Белоруссии.

Подобные мероприятия по отслеживанию полетов уже стали традицией на рождественские праздники. Они позволяют детям и взрослым по всему миру следить за "путешествием" Санты в режиме онлайн.

Жители украинских городов имели возможность наблюдать пролет над своими регионами, что придало праздничное настроение в канун Рождества. Отмечается, что такие визуальные наблюдения всегда вызывают любопытство и восхищение среди детей и семей.

Напомним, в Киеве 25-летний аниматор во время вечеринки в клубе устроил шоу с "задержанием Санты", использовав для этого полицейскую форму без разрешения. Теперь мужчине грозит штраф в 34 тысячи гривен за незаконное использование атрибутики полиции.