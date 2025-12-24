Інститут масової інформації назвав найкращих журналістів 2025 року

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач очолив рейтинг третій рік поспіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на результати традиційного щорічного опитування Інституту масової інформації серед професійної спільноти в усіх регіонах України, проведеного 3–20 грудня 2025 року.

Журналісти, які взяли участь в опитуванні ІМІ, відзначили Михайла Ткача за "регулярні якісні розслідування”, "професіоналізм” та "неповторний стиль роботи”.

Найкращими журналістами 2025 року стали:

Михайло Ткач ("Українська правда”) Діана Буцко (hromadske) Дарина Коломієць (Суспільне) Власта Лазур (Радіо Свобода, Суспільне) Яніна Корнієнко (Слідство.Інфо) Аліна Коржинська ("Суспільне Чернігів”) Денис Бігус (Bihus.info) Сергій Нужненко (Радіо Свобода) Олексій Коцебчук ("Суспільне Чернігів”) Інна Ведернікова (ZN,ua)

Серед інших журналістів, які надихають і мають повагу колег, були багато разів згадані:

Анна Калюжна (воєнна кореспондентка);

Віталій Портников (журналіст, публіцист);

Віталій Улибін ("Полтавська хвиля”);

Мстислав Чернов (журналіст Associated Press, режисер-документаліст);

Севгіль Мусаєва ("Українська правда”);

Тетяна Трощинська (Суспільне);

Юрій Ніколов ("Наші гроші”);

Анна Бабінець (Слідство.Інфо);

Наталія Нагорна (ТСН);

Дмитро Хилюк (УНІАН);

Наталія Седлецька (Радіо Свобода);

Іван Любиш-Кирдей (оператор Reuters);

Владислав Єсипенко (Радіо Свобода).

Як повідомлялось, від початку повномасштабної війни РФ проти України загинули 116 журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов'язків.