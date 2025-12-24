Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 грудня ворог атакував Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Значну кількість ударних БпЛА росіяни спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 60 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 48 ударних дронів на 19 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що ворог продовжує атаку безпілотниками.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі. Кількість постраждалих збільшилась до трьох.