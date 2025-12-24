11:15  24 грудня
24 грудня 2025, 08:41

РФ атакувала Україну 116 безпілотниками: сили ППО знешкодили 60

24 грудня 2025, 08:41
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 24 грудня ворог атакував Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Значну кількість ударних БпЛА росіяни спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 60 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 48 ударних дронів на 19 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що ворог продовжує атаку безпілотниками.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі. Кількість постраждалих збільшилась до трьох.

Україна війна обстріли ППО дрон безпілотники
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
