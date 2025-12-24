Елітне майно за безцінь: родина голови СБУ Полтавщини у центрі скандалу – "Схеми"

Скриншот із відео

Родина начальника Управління СБУ в Полтавській області Костянтина Семенюка володіє елітною нерухомістю та автомобілями, придбаними за цінами, значно нижчими за ринкові, у людей, чий бізнес залежав від рішень посадовця або його дружини

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Радіо Свобода" в рамках проєкту "Схеми", передає RegioNews.

За даними розслідування, Audi Q8 2019 року тесть Семенюка придбав за 68 тис. грн, що у 33 рази менше ринкової вартості. Продавцем виявився бізнесмен, законність придбання заводу якого перевіряло Вінницьке СБУ, де тоді працював Семенюк.

Квартира бізнес-класу у Чернівцях (120 м²) була придбана тещою Семенюка за пів ціни у батька фігуранта податкової справи. Тоді справу розслідувала податкова, де працювала дружина Семенюка.

Курортний комплекс у Карпатах тесть став співвласником за 22 400 грн.

Mercedes-Benz GLE вартістю близько $75 тис., оформлений на тестя, яким також користується Семенюк.

Костянтин Семенюк заперечив знайомство з продавцем Audi та відмовився пояснювати низьку ціну автомобіля.

Тесть посадовця пояснив походження коштів заощадженнями дружини, яка понад 20 років працює за кордоном.

Пресслужба СБУ заявила, що статки родини – результат багаторічної праці батьків за кордоном, а купівлю квартири та авто пояснили специфікою угод і відсутністю впливу дружини Семенюка на податкове розслідування.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що дружина генерала СБУ Віктора Доровського має російське громадянство, а також елітну нерухомість на 1,3 млн доларів. Зокрема, у 2019 році вона стала власницею величезного маєтку в преміальному котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом.