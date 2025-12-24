Элитное имущество за бесценок: семья главы СБУ Полтавщины в центре скандала – "Схемы"

Скриншот с видео

Семья начальника Управления СБУ в Полтавской области Константина Семенюка владеет элитной недвижимостью и автомобилями, приобретенными по ценам, значительно ниже рыночных, у людей, чей бизнес зависел от решений чиновника или его жены

Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода" в рамках проекта "Схемы", передает RegioNews.

По данным расследования, Audi Q8 в 2019 году тесть Семенюка приобрел за 68 тыс. грн, что в 33 раза меньше рыночной стоимости. Продавцом оказался бизнесмен, законность приобретения завода которого проверяло Винницкое СБУ, где тогда работал Семенюк.

Квартира бизнес-класса в Черновцах (120 м²) была приобретена тещей Семенюка за полцены у отца фигуранта налогового дела. Тогда дело расследовало налоговое, где работала жена Семенюка.

Курортный комплекс в Карпатах тесть стал совладельцем за 22 400 грн.

Mercedes-Benz GLE стоимостью около $75 тыс. оформлен на тестя, которым также пользуется Семенюк.

Константин Семенюк опроверг знакомство с продавцом Audi и отказался объяснять низкую цену автомобиля.

Тесть чиновник объяснил происхождение средств сбережениями жены, которая более 20 лет работает за границей.

Прессслужба СБУ заявила, что состояние семьи – результат многолетнего труда родителей за рубежом, а покупку квартиры и авто объяснили спецификой сделок и отсутствием влияния супруги Семенюка на налоговое расследование.

Напомним, журналисты выяснили, что супруга генерала СБУ Виктора Доровского имеет российское гражданство, а также элитную недвижимость на 1,3 млн долларов. В частности, в 2019 году она стала владелицей огромного поместья в премиальном коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом.