11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
10:59  24 декабря
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
24 декабря 2025, 09:09

Элитное имущество за бесценок: семья главы СБУ Полтавщины в центре скандала – "Схемы"

24 декабря 2025, 09:09
Скриншот с видео
Семья начальника Управления СБУ в Полтавской области Константина Семенюка владеет элитной недвижимостью и автомобилями, приобретенными по ценам, значительно ниже рыночных, у людей, чей бизнес зависел от решений чиновника или его жены

Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода" в рамках проекта "Схемы", передает RegioNews.

По данным расследования, Audi Q8 в 2019 году тесть Семенюка приобрел за 68 тыс. грн, что в 33 раза меньше рыночной стоимости. Продавцом оказался бизнесмен, законность приобретения завода которого проверяло Винницкое СБУ, где тогда работал Семенюк.

Квартира бизнес-класса в Черновцах (120 м²) была приобретена тещей Семенюка за полцены у отца фигуранта налогового дела. Тогда дело расследовало налоговое, где работала жена Семенюка.

Курортный комплекс в Карпатах тесть стал совладельцем за 22 400 грн.

Mercedes-Benz GLE стоимостью около $75 тыс. оформлен на тестя, которым также пользуется Семенюк.

Константин Семенюк опроверг знакомство с продавцом Audi и отказался объяснять низкую цену автомобиля.

Тесть чиновник объяснил происхождение средств сбережениями жены, которая более 20 лет работает за границей.

Прессслужба СБУ заявила, что состояние семьи – результат многолетнего труда родителей за рубежом, а покупку квартиры и авто объяснили спецификой сделок и отсутствием влияния супруги Семенюка на налоговое расследование.

Напомним, журналисты выяснили, что супруга генерала СБУ Виктора Доровского имеет российское гражданство, а также элитную недвижимость на 1,3 млн долларов. В частности, в 2019 году она стала владелицей огромного поместья в премиальном коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
24 декабря 2025, 11:49
Украина может провести референдум по мирному соглашению и выборам одновременно – Зеленский
24 декабря 2025, 11:45
Россияне снова ударили по Житомирщине: под прицелом – критическая инфраструктура и места вчерашних попаданий
24 декабря 2025, 11:40
Атаки РФ на энергоинфраструктуру: есть новые обесточивания в 5 областях
24 декабря 2025, 11:28
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
24 декабря 2025, 11:15
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
24 декабря 2025, 10:59
Мобилизацию могут сократить или отменить: объяснение Зеленского
24 декабря 2025, 10:56
В Кировоградской области в результате ДТП перевернулся грузовик: есть пострадавшие
24 декабря 2025, 10:46
Смертельное ДТП на Буковине: водитель погиб на месте
24 декабря 2025, 10:45
Суверенитет, Донбасс и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения
24 декабря 2025, 10:35
