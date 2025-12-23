Завтра останній день, щоб подати заявку на отримання "зимової тисячі"
Понад 17 мільйонів українців подали заяви про Зимову 1000 грн в Дії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт сервісу.
"Встигніть оформити виплату від держави до 24 грудня включно", – зазначається у повідомленні.
Зимова 1000 грн доступна всім громадянам, які перебувають на території України (крім тимчасово окупованих територій).
Батьки та законні представники можуть оформити допомогу і для дітей – Дія автоматично підтягне свідоцтво про народження.
Як подати заяву?
- У застосунку відкрийте Сервіси Зимова підтримка Розпочати.
- Вкажіть, для кого оформлюєте виплату, – для себе чи для дитини. Якщо для дитини – у Дії автоматично підтягнеться свідоцтво про народження. Якщо ні – натисніть Додайте свідоцтво.
- Далі оберіть картку Національний кешбек для зарахування коштів, перевірте дані, поставте позначку "Я перебуваю на території України" і надішліть заяву.
- Після цього надішліть заяву – і чекайте на зарахування.
Як повідомлялось, українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці через відсутність коштів у бюджеті.
