Завтра останній день, щоб подати заявку на отримання "зимової тисячі"

фото: diia.gov.ua

Понад 17 мільйонів українців подали заяви про Зимову 1000 грн в Дії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт сервісу.

"Встигніть оформити виплату від держави до 24 грудня включно", – зазначається у повідомленні.

Зимова 1000 грн доступна всім громадянам, які перебувають на території України (крім тимчасово окупованих територій).

Батьки та законні представники можуть оформити допомогу і для дітей – Дія автоматично підтягне свідоцтво про народження.

Як подати заяву?

У застосунку відкрийте Сервіси Зимова підтримка Розпочати.

Вкажіть, для кого оформлюєте виплату, – для себе чи для дитини. Якщо для дитини – у Дії автоматично підтягнеться свідоцтво про народження. Якщо ні – натисніть Додайте свідоцтво.

Далі оберіть картку Національний кешбек для зарахування коштів, перевірте дані, поставте позначку "Я перебуваю на території України" і надішліть заяву.

Після цього надішліть заяву – і чекайте на зарахування.

Як повідомлялось, українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці через відсутність коштів у бюджеті.