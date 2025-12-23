15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
11:49  23 грудня
На Львівщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 11%
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 17:03

Завтра останній день, щоб подати заявку на отримання "зимової тисячі"

23 грудня 2025, 17:03
Читайте также на русском языке
фото: diia.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Понад 17 мільйонів українців подали заяви про Зимову 1000 грн в Дії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт сервісу.

"Встигніть оформити виплату від держави до 24 грудня включно", – зазначається у повідомленні.

Зимова 1000 грн доступна всім громадянам, які перебувають на території України (крім тимчасово окупованих територій).

Батьки та законні представники можуть оформити допомогу і для дітей – Дія автоматично підтягне свідоцтво про народження.

Як подати заяву?

  • У застосунку відкрийте Сервіси Зимова підтримка Розпочати.
  • Вкажіть, для кого оформлюєте виплату, – для себе чи для дитини. Якщо для дитини – у Дії автоматично підтягнеться свідоцтво про народження. Якщо ні – натисніть Додайте свідоцтво.
  • Далі оберіть картку Національний кешбек для зарахування коштів, перевірте дані, поставте позначку "Я перебуваю на території України" і надішліть заяву.
  • Після цього надішліть заяву – і чекайте на зарахування.

Як повідомлялось, українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці через відсутність коштів у бюджеті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зимова підтримка тисяча Зеленського Дія суспільство економіка
У соціальних мережах побільшало української мови, – дослідження
23 грудня 2025, 14:59
В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
В Україні може з'явитися новий податок
16 грудня 2025, 16:49
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Волині безробітний пішов заробляти в білоруського КДБ
23 грудня 2025, 16:55
Українські прикордонники знищили танк, гармату й кілька одиниць важкої бронетехніки росіян у Донецькій області
23 грудня 2025, 16:42
Пройшли через погрози та допити: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
23 грудня 2025, 16:20
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
23 грудня 2025, 15:59
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
23 грудня 2025, 15:46
Росіяни обстріляли Вінниччину: пошкоджено 14 будинків
23 грудня 2025, 15:06
У соціальних мережах побільшало української мови, – дослідження
23 грудня 2025, 14:59
На Київщині чоловік побив рідну тітку металевою каструлею
23 грудня 2025, 14:58
Будинки, автомобілі, незаконна зброя: прокуратура викрила посадовця Сил логістики ЗСУ, який заробив мільйони під час війни
23 грудня 2025, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »