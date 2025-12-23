фото: diia.gov.ua

Более 17 миллионов украинцев подали заявления о Зимней 1000 грн в Дії

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт сервиса.

"Успейте оформить выплату от государства до 24 декабря включительно", - отмечается в сообщении.

Зимняя 1000 грн доступна всем гражданам, находящимся на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий).

Родители и законные представители могут оформить помощь и для детей – Дія автоматически подтянет свидетельство о рождении.

Как подать заявление?

В приложении откройте Сервисы Зимняя поддержка Начать.

Укажите, для кого оформляете выплату – для себя или для ребенка. Если для ребенка – Дія автоматически подтянется свидетельство о рождении. Если нет, нажмите Добавьте свидетельство.

Далее выберите карту Национальный кэшбек для зачисления средств, проверьте данные, поставьте отметку "Я нахожусь на территории Украины" и отправьте заявление.

После этого отправьте заявление – и ждите зачисления.

Как сообщалось, украинцы не получают выплаты по программе "Национальный кэшбек" уже более двух месяцев из-за отсутствия средств в бюджете.