Фото: Дия

В приложении "Дия" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ – компенсация стоимости автогражданки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Дии".

Отмечается, что 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а вторую половину – государство. Следовательно, полис стал абсолютно бесплатным.

Подать заявку можно, если:

есть удостоверение ветерана (УБД или ОИС) в приложении "Дия";

договор оформлен после 1 января 2025 с использованием льготы;

объем двигателя авто – до 2500 см³ (или электро до 100 кВт).

авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).

Как получить компенсацию в "Дие"?

обновите и зайдите в Дию Сервисы Ветеран PRO;

выберите Компенсация автогражданки;

укажите льготный договор (он подтянется автоматически);

выберите Дия.Карту для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).

Напомним, правительство приняло постановление, позволяющее запускать полный цикл оформления европротокола через приложение "Дию" . Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и заполнения каких-либо бумажных документов – сразу на месте происшествия.