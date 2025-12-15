Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. росія щодня завдає ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах", – розповіла заступниця Міністра енергетики України Ольга Юхимчук під час брифінгу.

Впродовж вихідних однієї з наймасованіших атак зазнала Одеська область. Росіяни цілеспрямовано били по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК "Укренерго". Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишаються понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання повернули для понад 345 тисяч споживачів.

На Дніпропетровщині внаслідок повторного ворожого обстрілу енергооб’єкта поранений працівник енергетичної галузі. Постраждалого госпіталізували, йому надають необхідну меддопомогу.

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація поступово покращується", – зазначила Юхимчук.

Нагадаємо, через ворожий обстріл та, як наслідок, відсутність напруги в мережі, рух поїздів на Дніпропетровщині тимчасово затримується.