Відключення світла в Україні 5 грудня: в Укренерго озвучили графіки
В Україні через російські обстріли продовжуються обмеження електроенергії. Громадян попередили про графіки відключень світла на п'ятницю, 5 грудня
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Згідно з повідомленням енергетиків, 5 грудня будуть такі обмеження електроенергії:
- графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;
- графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
При цьому громадян попередили, що протягом доби ситуація може змінюватися. Тому важливо стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.
Нагадаємо, влада України працює над тим, щоб найближчими днями скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури. Про це заявили у Кабміні.
