Отключение света в Украине 5 декабря: в Укрэнерго озвучили графики

Иллюстративное фото

В Украине из-за российских обстрелов продолжаются ограничения электроэнергии. Граждан предупредили о графиках отключения света на пятницу, 5 декабря

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Согласно сообщению энергетиков, 5 декабря будут следующие ограничения электроэнергии:

графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей;

графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

При этом граждан предупредили, что в течение суток ситуация может изменяться. Поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.

Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.