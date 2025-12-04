Отключение света в Украине 5 декабря: в Укрэнерго озвучили графики
В Украине из-за российских обстрелов продолжаются ограничения электроэнергии. Граждан предупредили о графиках отключения света на пятницу, 5 декабря
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Согласно сообщению энергетиков, 5 декабря будут следующие ограничения электроэнергии:
- графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей;
- графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
При этом граждан предупредили, что в течение суток ситуация может изменяться. Поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.
Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.
