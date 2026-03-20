19:33  20 березня
На Івано-Франківщині не вистачає вчителів
16:59  20 березня
У Слов'янську розпочалась примусова евакуація дітей
16:29  20 березня
Голову Полтавської МСЕК засудили до двох років за оформлення інвалідності
UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 19:25

Киянин одружився із 80-річною тещею

Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У пункту пропуску «Могилів-Подільський» на виїзд з України прибула пара. Виявилось, що це 44-річний киянин та його 80-річна дружина

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

80-річна жінка з інвалідністю була представлена прикордонникам як дружина 44-річного киянина. Вони говорили, що роки не стали перешкодою для їхніх почуттів. Проте вони так і не змогли розповісти деталі свого спільного життя і плутались у відповідях.

Виявилось, що пенсіонерка насправді є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. Тож "кохання попри вік" вони вигадали щоб втекти з України.

"Подружжю відмовлено у пропуску через держкордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники ухилення від мобілізації фіктивний шлюб Київ
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »