Киянин одружився із 80-річною тещею

У пункту пропуску «Могилів-Подільський» на виїзд з України прибула пара. Виявилось, що це 44-річний киянин та його 80-річна дружина

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

80-річна жінка з інвалідністю була представлена прикордонникам як дружина 44-річного киянина. Вони говорили, що роки не стали перешкодою для їхніх почуттів. Проте вони так і не змогли розповісти деталі свого спільного життя і плутались у відповідях.

Виявилось, що пенсіонерка насправді є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. Тож "кохання попри вік" вони вигадали щоб втекти з України.

"Подружжю відмовлено у пропуску через держкордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення", - повідомили прикордонники.

