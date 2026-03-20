Мільйонне розкрадання на оборонці: судитимуть п'ятьох ділків

Судитимуть п'ятьох членів організованої групи, які заволоділи коштами державних оборонних підприємств в особливо великому розмірі. Йдеться про мільйонні збитки для держави

Про це повідомляє НАБУ.

Як з'ясували правоохоронці, корупційна схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній як посередників у зовнішньоекономічних контрактах. Тобто, насправді компанії не надавали жодних послуг. Вся робота дійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

Протягом 2016-2019 років ділки отримали за "послуги" 146 мільйонів гривень. Гроші проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками "групи".

У лютому минулого року зловмисників викрили. Тепер розслідування завершене. Найближчим часом підозрювані постануть перед судом.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.