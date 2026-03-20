20 березня 2026, 17:40

Мільйонне розкрадання на оборонці: судитимуть п'ятьох ділків

Фото: НАБУ
Судитимуть п'ятьох членів організованої групи, які заволоділи коштами державних оборонних підприємств в особливо великому розмірі. Йдеться про мільйонні збитки для держави

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, корупційна схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній як посередників у зовнішньоекономічних контрактах. Тобто, насправді компанії не надавали жодних послуг. Вся робота дійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

Протягом 2016-2019 років ділки отримали за "послуги" 146 мільйонів гривень. Гроші проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками "групи".

У лютому минулого року зловмисників викрили. Тепер розслідування завершене. Найближчим часом підозрювані постануть перед судом.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

НАБУ розкрадання коштів оборонна промисловість
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
