Спецслужби Угорщини застосували "методи КДБ" проти затриманого працівника Ощадбанку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Guardian.

За даними видання, це був релаксант, покликаний зробити людину балакучою на допиті.

Відомо, що застосування препарату ледь не стало фатальним: затриманий має діабет, і через дію ліків у нього стався гіпертонічний криз із втратою свідомості. Медичну допомогу надали лише після того, як він знепритомнів. Після повернення чоловіків в Україну аналізи крові підтвердили наявність слідів препаратів цього класу.

Нагадаємо, на початку березня Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили. Україна у свою чергу надіслала офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і звернулась до Європейського Союзу із закликом оцінити незаконні дії Угорщини.