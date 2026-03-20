20 березня 2026, 18:16

Спецслужби Угорщини застосували "методи КДБ" проти затриманого працівника Ощадбанку

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Одному з українців примусово ввели ін’єкцію речовини відомої, як «сироватка правди»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Guardian.

За даними видання, це був релаксант, покликаний зробити людину балакучою на допиті.

Відомо, що застосування препарату ледь не стало фатальним: затриманий має діабет, і через дію ліків у нього стався гіпертонічний криз із втратою свідомості. Медичну допомогу надали лише після того, як він знепритомнів. Після повернення чоловіків в Україну аналізи крові підтвердили наявність слідів препаратів цього класу.

Нагадаємо, на початку березня Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили. Україна у свою чергу надіслала офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і звернулась до Європейського Союзу із закликом оцінити незаконні дії Угорщини.

Податкові зміни для МВФ: Кабмін повторно подає до парламенту ключові ініціативи
20 березня 2026, 13:37
Спецрежим для українських біженців у ЄС: чи буде продовження
20 березня 2026, 09:45
Всі новини »
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
На Івано-Франківщині не вистачає вчителів
20 березня 2026, 19:33
Киянин одружився із 80-річною тещею
20 березня 2026, 19:25
В Україні 21 березня будуть діяти графіки відключення електроенергії
20 березня 2026, 18:45
РФ має найкращий момент для відкриття нового театру воєнних дій в Європі
20 березня 2026, 17:59
Смертельна ДТП на Київщині: іномарка влетіла в пасажирський автобус
20 березня 2026, 17:50
Мільйонне розкрадання на оборонці: судитимуть п'ятьох ділків
20 березня 2026, 17:40
Прикордонники показали, як знищують бронетехніку і артилерію ворога
20 березня 2026, 17:25
У Слов'янську розпочалась примусова евакуація дітей
20 березня 2026, 16:59
Голову Полтавської МСЕК засудили до двох років за оформлення інвалідності
20 березня 2026, 16:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
