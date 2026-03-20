Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
20 березня 2026, 17:59

РФ має найкращий момент для відкриття нового театру воєнних дій в Європі

Читайте также на русском языке
Явний розкол всередині НАТО, тим часом США серйозно зав'язли в Ірані, а Європа ще не завершила перезапуск оборонки та збройних сил
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Євроскептики та радикали в усіх країнах вже готові, а позиції мейнстримних політиків слабкі. Прекрасний момент одним ударом перетворити Європу з консолідованого центру сили на юрму слабких розпорошених країн, які сваряться між собою й нездатні захиститися.

Суто військових ознак чимало вже давно. Модернізація логістики, створення складів та польових шпиталів зазвичай вважаються надійними ознаками. Відключення Телеграм та мобільного інтернету виглядає підготовкою до закручування гайок всередині росії. Додайте клоунаду з юридичними процедурами, яку Путін зазвичай робить перед тим, як на когось напасти.

Військові експерти пишуть, що об'єднана військова міць Європи перевершує росію в рази. Це правда. Але воює не зброя, а люди. Зброя нічого не варта, якщо політики не готові ухвалити рішення, а суспільства не готові їх підтримати.

Чимало людей думає, що удар буде по країнах Балтії. Раніше вважали, що основним напрямком буде Сувалкський коридор. Як на мене, це обманні рухи. Я продовжую думати, що максимальний стратегічний виграш може бути від мультидоменного удару по Польщі, який створить масштабну кризу біженців до Німеччини.

У випадку успіху європейської операції – припинення постачання озброєнь в Україну разом із припиненням фінансування гарантуватиме росії великі здобутки на українському фронті.

Загроза для Європи, яку наша команда позначала як "червоний сектор" останні принаймні пів року, нині заходить у "багряний сектор".

