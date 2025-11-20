Сили ППО вночі знешкодили 106 із 136 російських безпілотників: є влучання на 16 локаціях
У ніч на 20 листопада ворог атакував Україну 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 106 ворожих дронів, які атакували північ, південь та схід країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває – в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей.