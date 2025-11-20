Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 листопада ворог атакував Україну 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 106 ворожих дронів, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває – в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей.