Росіяни атакували FPV-дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранені четверо рятувальників
В середу, 5 листопада, вранці російські окупанти поцілили по Запорізькому району
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворожий FPV-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищений.
Внаслідок атаки дістали поранення четверо рятувальників – їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, вночі 5 листопада росіяни поцілили дронами по місту на Чернігівщині. Є пошкодження, відомо про трьох постраждалих.
