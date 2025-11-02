Народний депутат Олексій Красов у США. Фото: фейсбук-сторінка парламентаря

Для консервативної частини Америки російське повномасштабне вторгнення в Україну вже не є якоюсь далекою війною. Це – історії конкретних людей, які боронять свободу, віру та сім'ю – ті цінності, які не є порожнім звуком для американського народу, ті цінності, які ставлять український й американський народи по один бік

Про це в коментарі RegioNews заявив народний депутат Олексій Красов за результатами нещодавнього двотижневого робочого візиту до США в межах програми "Open World".

"Дуже насичений візит до США разом із колегами-нардепами: понад 15 зустрічей – із сенаторами, конгресменами та їхніми командами, представниками університетів, неурядових організацій та програм підтримки України; налагодження нових партнерств і дипломатичних звʼязків. За дорученням Президента Зеленського продовжуємо підтримувати діалог між українськими й американськими політичними лідерами на рівні Конгресу США. І така стратегія комунікації допомагає Україні повернути довіру американських консерваторів!

Американці бачать, що саме Путін гальмує встановлення миру! Американці бачать, що саме Путін загрожує свободі європейських партнерів! І американці бачать, що Україна здатна будувати мир через силу! Не на словах, а на конкретних результатах. Їх переконують чіткі цифри: знищена третина нафтопереробних потужностей РФ, знищена третина Чорноморського флоту! Ці аргументи бачать навіть ті, хто ще донедавна сумнівався", – наголосив нардеп Красов і додав, що вдячний американським партнерам за відкрите спілкування, обмін досвідом та стратегічно важливу підтримку.

Парламентар також зазначив, що під час візиту до США на кожній зустрічі разом із колегами наголошував на ключових питаннях захисту України: посиленні військової допомоги та санкцій проти агресора, необхідності використання заморожених російських активів, реабілітації та підтримці наших військових, поверненні викрадених Росією українських дітей, економічній підтримці нашої держави, а також розвитку партнерств між громадами, особливо прифронтовими.

"Харківська область вже має тісні зв'язки зі штатом Огайо, а громади регіону – з різними містами США. Це партнерство працює, і я як нардеп-мажоритарник із Харківщини, як співголова міжфракційного депутатського об'єднання "Прифронтові території" буду його поглиблювати, щоб усі громади в Україні, де не вщухають ворожі обстріли, отримували більше ресурсів для посилення стійкості", – зазначив Олексій Красов.

У межах свого візиту до США він також передав до Капітолія прапор міста-Героя Куп’янська на Харківщині. На полотні – підписи командирів військових бригад, Героїв України, які вже четвертий рік боронять це місто від російської навали. Після деокупації Куп’янська у вересні 2022 року прапор повернувся до міста. Він вцілів після того, як російські терористи скинули керовану авіаційну бомбу на адміністративну будівлю, і залишився неушкодженим навіть після ракетного удару.

"Цей прапор об’єднує заради спільної мети – захисту рідної землі, і стає свідком нових подвигів на шляху до Перемоги та справедливого миру", – резюмував нардеп Красов.