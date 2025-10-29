11:33  29 жовтня
29 жовтня 2025, 12:17

Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок

29 жовтня 2025, 12:17
ілюстративне фото: з відкритих джерел
569 медзакладів надають безкоштовну та дієву реабілітацію для ветеранів і ветеранок

Про це повідомляє RegioNews.

Реабілітація ветеранів і ветеранок – один із головних пріоритетів української влади. Держава поставила собі амбітну мету – сформувати найсильнішу, найдієвішу, найсучаснішу систему реабілітації. І вже зараз, як повідомляють у партії "Слуга Народу", амбулаторну та стаціонарну реабілітаційну допомогу в Україні надають 569 медзакладів, де на день проводять 16 тис. терапевтичних сеансів – уп'ятеро більше, ніж 2022 року.

Водночас у цих лікарнях, як додають у політичній силі, працює вже 11 тис. фахівців — усемеро більше, ніж три роки тому. Тільки за останні два роки реабілітаційну допомогу отримали понад 718 тис. пацієнтів.

"Українська влада продовжує комплексно розвивати вітчизняну систему реабілітації: доступну, безоплатну, доказову, таку, яка базується не на радянських підходах, а на дієвих і найкращих світових практиках. Партія "Слуга Народу" завжди підтримувала та буде підтримувати всі ініціативи як на центральному, так і на місцевому рівнях, які спрямовані на розвиток системи реабілітації, наближення її до громад, на розроблення сучасних стандартів", – заявляє голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

В Україні довкола реабілітації досі існує чимало хибних уявлень. Часто думають, що вона потрібна лише людям з інвалідністю чи зводиться до електрофорезу, перлинних ван, грязелікування, мінеральної води чи "чудодійних" масажів. Насправді ж реабілітація – це системний комплекс втручань і вправ, який допомагає людині після хвороби, операції, поранення чи травми якнайповніше повернутися до звичного життя.

І саме тому, розповідають у "Слузі Народу", окрім лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, зараз до процесу відновлення за необхідності долучається ціла команда фахівців, зокрема фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед, психолог, протезист, терапевт мови та мовлення. Вони разом із пацієнтом розробляють дорожню карту реабілітації, яка і має привести до очікуваного результату.

Залежно від важкості травми ветерани та ветеранки можуть проходити на рік від двох до восьми циклів реабілітації. Один цикл триває два тижні. Водночас, зазначають у партії "Слуга Народу", держава збільшила час на якісне відновлення для ветеранів і ветеранок із множинними ампутаціями – тепер вони можуть відновлюватися в стаціонарах до 26 циклів на рік. Це дає більше шансів на повну реабілітацію.

У "Слузі Народу" наголошують, що держава надає стаціонарне чи амбулаторне відновлення безкоштовно, і не тільки після поранень і травм, а й після хірургічних втручань, інсульту, інфаркту, лікування онкології. Таку реабілітацію можуть отримати не тільки ветерани та ветеранки, а й будь-який цивільний, незалежно від статі, віку та соціального статусу.

Обрати лікарню для реабілітації можна на сайті Національної служби здоров'я України.

Раніше нардеп Олена Шуляк повідомила, що держава запускає комплексну програму зимової підтримки українців. Зокрема йдеться про фіксація ціни на природній газ та електроенергію щонайменше до кінця опалювального сезону.

