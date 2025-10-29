11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
29 октября 2025, 12:17

Нардеп Елена Шуляк: Государство масштабировало возможности системы реабилитации для ветеранов и ветеранок

29 октября 2025, 12:17
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
569 медучреждений предоставляют бесплатную и эффективную реабилитацию для ветеранов и ветеранок

Об этом сообщает RegioNews.

Реабилитация ветеранов и ветеранок – один из главных приоритетов украинской власти. Государство поставило перед собой амбициозную цель – сформировать самую сильную, самую действенную, самую современную систему реабилитации. И уже сейчас, как сообщают в партии "Слуга Народа", амбулаторную и стационарную реабилитационную помощь в Украине предоставляют 569 медучреждений, где ежедневно проводится 16 тысяч терапевтических сеансов – в пять раз больше, чем в 2022 году.

В то же время в этих больницах, как добавляют в политической силе, работает уже 11 тысяч специалистов – в семь раз больше, чем три года назад. Только за последние два года реабилитационную помощь получили более 718 тысяч пациентов.

"Украинская власть продолжает комплексно развивать отечественную систему реабилитации: доступную, бесплатную, основанную на доказательных подходах, такую, которая базируется не на советских методах, а на действенных и лучших мировых практиках. Партия "Слуга Народа" всегда поддерживала и будет поддерживать все инициативы как на центральном, так и на местном уровнях, направленные на развитие системы реабилитации, ее приближение к громадам и разработку современных стандартов", – заявляет глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк.

В Украине вокруг реабилитации до сих пор существует немало ошибочных представлений. Часто думают, что она нужна только людям с инвалидностью или сводится к электрофорезу, жемчужным ваннам, грязелечению, минеральной воде или "чудодейственным" массажам. На самом деле реабилитация – это системный комплекс вмешательств и упражнений, который помогает человеку после болезни, операции, ранения или травмы как можно полнее вернуться к привычной жизни.

И именно поэтому, рассказывают в "Слуге Народа", кроме врача по физической и реабилитационной медицине, сейчас к процессу восстановления при необходимости подключается целая команда специалистов, в частности физический терапевт, эрготерапевт, логопед, психолог, протезист, терапевт речи и языка. Они вместе с пациентом разрабатывают дорожную карту реабилитации, которая должна привести к ожидаемому результату.

В зависимости от тяжести травмы ветераны и ветеранки могут проходить в год от двух до восьми циклов реабилитации. Один цикл длится две недели. При этом, отмечают в партии "Слуга Народа", государство увеличило время на качественное восстановление для ветеранов и ветеранок с множественными ампутациями – теперь они могут проходить реабилитацию в стационарах до 26 циклов в год. Это дает больше шансов на полное восстановление.

В "Слуге Народа" подчеркивают, что государство предоставляет стационарное или амбулаторное восстановление бесплатно, и не только после ранений и травм, но и после хирургических вмешательств, инсульта, инфаркта, лечения онкологии. Такую реабилитацию могут получить не только ветераны и ветеранки, но и любой гражданский, независимо от пола, возраста и социального статуса.

Выбрать больницу для реабилитации можно на сайте Национальной службы здоровья Украины.

Ранее нардеп Елена Шуляк сообщила, что государство запускает комплексную программу зимней поддержки украинцев. В частности, речь идет о фиксации цены на природный газ и электроэнергию по меньшей мере до конца отопительного сезона.

Слуга народа ветераны реабилитация общество Елена Шуляк
27 октября 2025
07 августа 2025
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
