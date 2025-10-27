З 1 листопада чоловіки, які мають відстрочки від призову, більше не зобов’язані особисто відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК). Відповідне нововведення реалізовано через цифрову програму «Резерв+»

Про це повідомив керівник цифрових продуктів Міністерства оборони України Андрій Баник в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Він пояснив, що система автоматично продовжуватиме дії наявних відстрочок, що значно спрощує процес для призовників і зменшує навантаження на територіальні центри.

"Тепер громадяни з відстрочками не повинні з’являтися особисто. Усе відбувається автоматично через "Резерв+", – підкреслив Баник.

Раніше чоловіки змушені були регулярно відвідувати ТЦК для підтвердження своїх відстрочок, що часто створювало черги та додаткові бюрократичні труднощі. З автоматизацією цього процесу Міноборони сподівається зменшити навантаження на людей та забезпечити більш ефективний облік резервістів.

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок Резерв+ або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).